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Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını çıkartacak

05.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti olarak kendi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erbakan, "Kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendi partimiz olarak çıkartacağız” diye konuştu.

Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını çıkartacak

Gaziantep'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, basın mensupları ile kahvaltı programında buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, "6 benzemez, bugüne kadar 36 defa toplanmış. 36 toplantı sonunda ortada cumhurbaşkanı adayı yok. Ortada ekonomik krizin çözümüne yönelik bir proje yok. Bir kaynak paketi yok. Yeniden Refah Partisi olarak ilk iş, milli kaynak paketleri kitabımızı ortaya koyduk; nereden, ne şekilde, devlete gelir temin edeceğiz? Nasıl borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulup, milletin refah seviyesini arttıracağız? Bunu çalıştık. Sürekli 'Güçlendirilmiş parlamenter' diyorlar; bu karın doyurmuyor ki. Toplan, toplan fotoğraf çekil ve dağıl. Anadolu'yu gezdiğimizde, her iki ittifakta da yer almadığımız için milletimiz mutlu. Ve ittifak kanatlarında yer almamamızı istiyorlar. Masadaki CHP'nin zihniyeti, zaten malum. Ne kadar makyaj yapsa, kıyafetini değiştirse, genetik özellikleri değişmiyor" dedi.

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Fatih Erbakan, "CHP Grup Başkanvekili, '6 yaşında bir çocuğa, Kur'an öğretmek çağ dışılıktır' diyor. CHP, Ayasofya'nın cami olmasına da karşı” ifadelerini kullandı.

'HAVUZ SİSTEMİ İLE DENK BÜTÇE DEVREYE SOKULACAK'

İktidara geldiklerinde işçiye, emekliye çalışana yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacaklarını belirten Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak, masa başındaki ve kasa başındakilerin oyununu bozacağız diyoruz. İktidara gelir gelmez 4 kademede ilk adım atılacak. Havuz sistemi ile denk bütçenin acilen devreye sokulması ile faiz giderlerinin ortadan kaldırılması sağlanacak. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara gelip, kaynak paketlerimizi devreye aldığımızda, acil eylem planlarımızı devreye soktuğumuzda, bu ülkede yoksulluğun 'y'si bile kalmayacak. İşçiye, emekliye, çalışana yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız. Çiftçiye ucuz mazot, tohum, gübre vereceğiz" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR MANEVİ EROZYON İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Deizm, ateizm ve LGBT gibi kavramların toplumu cinsiyetsiz sapkınlığa yönelttiğini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

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"Türkiye'de büyük bir manevi erozyon ile karşı karşıyayız; gençler arasında deizm ve ateizm gibi felaketlerin yaygınlaşması, uyuşturucu kullanımının artması. Dış güçlerin bünyemize zerk etmek istediği bir zehir; LGBT sapkınlığı var. Cinsiyetsiz toplum sapkınlığı. Boşanma olayları artıyor, aile ortadan kalkıyor. Bu felaketlere karşı 4 önemli adım atacağız. Eğitimi ıslah edeceğiz. 4 helalin, 5 haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştireceğiz. İkinci olarak medyayı ıslah edeceğiz. Yuva yıkan aileleri perişan eden, batıdan ithal edilen kanunların ve düzenlemelerin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Dördüncü olarak ekonomiyi ıslah edeceğiz."

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'KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI ÇIKARTACAĞIZ'

Yeniden Refah Partisi'nin kendi cumhurbaşkanı adayı ile seçime gireceğini vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu:

"Üçüncü ittifak ile ilgili daha önce bir fikir jimnastiği yapmıştık. Demiştik ki; seçmen kitlesi birbirine yakın olan partiler, bir araya gelirse; bir sinerji doğabilir. '6 benzemez' dediğimiz masada birbirine benzemez partiler, daha dün bir tanesi bu masadan dedi ki; HDP'ye bakanlık da verebiliriz. Öbür parti milletvekili çıktı, 'Böyle bir şey asla olamaz. Terör örgütünün gölgesinin dahi düştüğü yerde olmayız' dedi. Dolayısıyla bu benzemezler, bir sinerji oluşturmuyor. Tam tersine, birliktelikten fayda gelmiyor. Halbuki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği partiler, bir araya gelmiş olsa bir sinerji doğabilir demiştik. 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz kendi çalışmalarımızı, kendimiz sürdürüyoruz. Bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendi partimiz olarak çıkartacağız."

(DHA)

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