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Fatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 23:30 | Son Güncelleme

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Bartın il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı.

Fatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdır

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Bartın il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan'ı ve iktidarı tehdit ediyorlar. Kirli dosyalar üzerinden Sayın Erdoğan'a ve siyasi iktidara şantaj yapıyorlar." dedi.
Bartın Kültür Merkezi'nde partisinin İl Teşkilatı tarafından düzenlenen il kongresine konuşan Fatih Erbakan, son günlerde kamuoyunda eski başbakan ve eski bakanların Hükümete ve Erdoğan'a yapılanların siyasi şantaj olduğu söyledi. Erbakan, "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan’ı ve iktidarı tehdit ediyorlar." dedi.
Kirli dosyalar üzerinde sayın Erdoğan'a şantaj yapıldığını ifade eden Erbakan, şunları söyledi:
"Diyorlar ki, 'Bildiklerimizi anlatırsak, bazılarının insan yüzüne bakacak hali kalmaz' diyorlar. Kısacası kirli dosyalar üzerinden Sayın Erdoğan’a ve siyasi iktidara şantaj yapıyorlar. Şimdi aradan 10 sene geçtikten sonra çıkıpta bunları anlatanlara sormak lazım, madem Sayın Erdoğan iddia ettiğiniz bu yanlışları yıllar boyunca yaptıysa madem insan yüzüne bakamayacak kadar hatalar işlediyse, sizi başbakan yaparken, sizi bakan yaparken, sizi görevlere getirirken, neden bu yanlışları ifşa etmediniz? Şimdi mi aklınız başınıza geldi, aradan 10 yıl geçtikten sonra mı bunları paylaşacaksınız ? Madem bir yanlışın işlendiği bir kabinenin içinde yıllarca neden başbakanlık, bakanlık yaptınız. Efendim 'ben başbakan olurken, sen hiç bir şeye karışmayacaksın her şeye Tayyip bey karışacak' dediler diyorsunuz. Efendim bunu niye başbakan olurken anlatmadın, böyle bir şey olmaz başbakanın yetkileri belli 'bu şartlar altında ben başbakan olmam' deseydin ya, buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Biz başbakan veya bakan olduğumuz sürece, yapılan yanlışların hukuksuzlukların, yüz kızartıcı suçların bir önemi olmaz, biz bunları kimseye anlatmayız. Ama ne zaman ki dışarıda kalırsak, makam mevki sahibi olamazsak bunların hepsini ifşa ederiz. Böyle bir tavır etik bir yaklaşım mıdır? Bu siyasi şantaj olmuyor mu? Böyle bir tavır eski başbakan ve eski bakanlara yakışıyor mu? "

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Fatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdırFatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdırFatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdırFatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdır

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