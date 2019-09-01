Fatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdır

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Bartın il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan'ı ve iktidarı tehdit ediyorlar. Kirli dosyalar üzerinden Sayın Erdoğan'a ve siyasi iktidara şantaj yapıyorlar." dedi.

Bartın Kültür Merkezi'nde partisinin İl Teşkilatı tarafından düzenlenen il kongresine konuşan Fatih Erbakan, son günlerde kamuoyunda eski başbakan ve eski bakanların Hükümete ve Erdoğan'a yapılanların siyasi şantaj olduğu söyledi. Erbakan, "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan’ı ve iktidarı tehdit ediyorlar." dedi.