Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, 2017 yılında Saadet Partisi tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla genel merkez binasının tahliyesi kesinleşmişti.

İCRA İŞLEMİ BAŞLATILDI



İcra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar süre tanımıştı. Partililerin binayı boşaltamaması üzerine Fatih Erbakan'ın avukatları icra işlemleri başlattı. Ekiplerin gelerek icra işlemlerini başlatması beklenirken, partililer ve polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: İHA

