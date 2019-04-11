HABER

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, 2017 yılında Saadet Partisi tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla genel merkez binasının tahliyesi kesinleşmişti.

İCRA İŞLEMİ BAŞLATILDI

İcra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar süre tanımıştı. Partililerin binayı boşaltamaması üzerine Fatih Erbakan'ın avukatları icra işlemleri başlattı. Ekiplerin gelerek icra işlemlerini başlatması beklenirken, partililer ve polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: İHA

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
CHP’li başkan tekbirlerle göreve başladıCHP’li başkan tekbirlerle göreve başladı
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi sp genel merkezi

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.