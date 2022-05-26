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Fatih Erbakan 'Hükümeti uyarıyoruz' diyerek açıkladı! 'Bir önce ortadan kaldırılmalı'

26.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Koronavirüs salgını sürecinde aşı karşıtı sözleriyle gündem yaratan Erbakan bu kez hükümete uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) devam eden Genel Kurulu'nda oylanacak yeni tüzüğe sert şekilde karşı çıkan Erbakan, "Yetkilerin bir an önce ortadan kaldırılması için hükümeti uyarıyoruz" diye konuştu.

Fatih Erbakan 'Hükümeti uyarıyoruz' diyerek açıkladı! 'Bir önce ortadan kaldırılmalı'

Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Kurulda oylamaya sunulacak tüzükle ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan sert bir çıkış geldi. Erbakan, “Cenevre’deki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Kurulu’nda sağlık alanında ulusal egemenliğimizi kaybetmemize yol açacak maddelere asla kabul oyu verilmemesi için ve DSÖ İstanbul Ofisi’ne verilen ‘devlet içinde devlet’ yetkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için hükümeti uyarıyoruz” dedi.

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"ULUS DEVLETLERİNİN EGEMENLİĞİ KALDIRILMIŞ OLACAK"

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre’de devam eden Genel Kurulu’nda oylanacak yeni tüzüğün kabul edilmesi halinde DSÖ’nün yetkilerinin orantısız bir şekilde arttırılacağını ve sağlıkla ilgili gelecekteki ‘acil durumlar’ ile ‘salgınlar’ süresince, uluslar üstü tek yetkili kurum olarak, hangi sağlık önlemlerinin ülkelerde uygulanacağına doğrudan doğruya DSÖ’nün karar vereceğini ve böylelikle ulus devletlerin egemenliğinin halk sağlığı alanında kaldırılmış olacağı uyarısında bulundu.

Erbakan, DSÖ’nün İstanbul ofisinin de devlet içinde devlet gibi çalıştığını belirterek, Yeniden Refah Partisi iktidarında ‘DSÖ İstanbul Ofisi’ anlaşması dahil, DSÖ ile ilgili tüm diğer anlaşmaları gözden geçireceklerini, uygun görülmeyenlerin feshedileceğini ve suç teşkil eden durumlar hakkında adalet mekanizmasını işleteceklerini söyledi.

‘ÜLKELERE MÜDAHALEDE BULUNABİLECEK’

Cenevre’deki Birleşmiş Milletler merkezinde Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Kurulu’nun yapıldığını söyleyen Erbakan, “DSÖ’ye üye 196 ülkenin delegeleri, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün çeşitli maddelerinde yapılacak değişiklikleri oylayacaklar. Değişikliklerin genel kurulda kabul edilmesiyle, tüzükteki değişikliklerin kabul edilmesi halinde DSÖ salgın riski olduğunu her ilan ettiğinde halk sağlığına yönelik olarak küresel boyutta ülkelerin hepsine birden aynı anda ya da istediği ülkelere teker teker müdahalede bulunabilecek. DSÖ’ye verilen bu yeni yetkilerle DSÖ ülkelere kendi belirlediği önlemleri uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ülkeler bu önlemleri uygulamazlarsa ekonomik cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

"TEK KARAR MERCİİ DSÖ OLACAK"

Eğer tüzük değişiklikleri kabul görürse, tüm ülkeler halk sağlığı konusunda ulusal egemenliklerini kaybedecekler, bu konuda tek karar mercii de DSÖ olacak. Bu noktada Cenevre’deki DSÖ Genel Kurulu’nda sağlık alanında ulusal egemenliğimizi kaybetmemize yol açacak maddelere asla kabul oyu verilmemesi için ve DSÖ İstanbul Ofisi’ne verilen “devlet içinde devlet” yetkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için hükümeti uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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