Fatih Erbakan: İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Vakfıkebir ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı icraatları anlattı.

"50 SENELİK BU MUAZZAM GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Dönemin Refah Partili belediye başkanlarından örnekler veren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu yapılan işlerin manası Allah'ın rızasını kazanmak için siyaset yapmak demek. İşte bu örnekler bizlere milli görüşün ne mana ifade ettiğini gösteren tarihi ve muazzam örneklerdir. Bugün de Yeniden Refah Partisi olarak 50 senelik bu muazzam geçmişimize sahip çıkıyoruz. Aynı yolda, aynı heyecanla, aynı ruhla, aynı dava uğrunda ve o aynı efsane hizmetleri bu aziz millete bir kez daha yapmak için yola çıkmış bulunuyoruz. İşte bunları anlattıktan sonra size gelip oy isteyen partilere geçmişini sorun."

Fatih Erbakan, oy istemek için gelen parti temsilcilerine referanslarının sorulması gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 sene bu ülkeyi ve devleti yönetmek için teslim edeceğiniz bir partili size geldiği zaman 'Geçmişte iş başına geldin mi? Geldiysen bu millete ne verdin? Bu söylediklerini, bu konuştuklarını yerine getirebildin mi? Sözünü tutabildin mi'. Bu soruları sormak sizin en büyük hakkınızdır. Zaten bu soru sorulduğu zaman Yeniden Refah Partimiz, Milli Görüş, hepsinin önüne çıkıyor. Çünkü Milli Görüşün 50 senelik tarihi, birbirinden muazzam kapı gibi iş bitirme belgeleriyle, altın yıldızlı referanslarla ve tarihe geçen efsane hizmetlerle dolu da onun için."

Merhum Necmettin Erbakan'ın geçmişte söylediklerinin bugün birer birer gerçekleştiğini savunan Erbakan, "Erbakan hocamız diyordu ki eğer Milli Görüşle yönetilmezseniz başınıza 4 felaket gelir, aç kalmak, işsiz kalmak, borca esir olmak, ahlaki erozyon ve dinimizden uzaklaşmak. İşte bu felaketlerin her birini bugün fiilen yaşıyoruz, yakından tecrübe ediyoruz. Öyleyse bu uyarıları yapan Milli Görüşün sesine kulak vermemiz, kurtuluş içinde Milli Görüşün ipine sarılmamız lazım." ifadesini kullandı.

"MAAŞLARA YÜZDE 70 ZAM YAPACAĞIZ"

Erbakan, parti olarak kaynak paketlerine ilişkin kitaplar hazırladıklarını kaydederek, "Yeniden Refah iktidarında, gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız. Bugüne kadar 'yüzde 50' diyorduk, ama döviz ve enflasyondaki artıştan artık yüzde 50 kurtarmıyor. Ayrıca 81 ilimize yüzlerce Refah Projesi kitabımız hazırlandı ve bu hafta düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile lansmanını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

