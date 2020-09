Fatih Erbakan’ın gafı sonrası araştırılıyor! Simone de Beauvoir kimdir?

Geleneksel bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Simone de Beauvoir kişiliğinde annesinin ve babasının etkisi olduğundan bahseder. Katolik Enstitüsü’nde matematik ve Sainte Marie Enstitüsü’nde yabancı dile yazın eğitimi görür. Ardından Sorbonne’da felsefe eğitimi alan Simone de Beauvoir burada Jean-Paul Sartre ile tanışır. Sorbonne’da Castor (Cesur) lakabını alır. 2. Dünya Savaşı’nın ardından arkadaşlarıyla beraber kurduğu Modern Zamanlar isimli gazetede çalışmaya başlar ve yaşamının sonuna dek editör olarak çalışır. Simone de Beauvoir kitapları arasında bulunan Belirsizlik Ahlakı Üzerine kitabında ise Fransız varoluşçuluğu ile ilgili etkiler fark edilir. Chicago’da yaşadığı bir ilişki İkinci Cins adlı kitabına da ilham verir.

Simone de Beauvoir eserleri arasında Konuk Kız, Pyrrhus ve Cineas, Başkalarının Kanı, Kim Ölecek?, Her Erkek Ölümlüdür, Belirsizlik Ahlakı Üzerine, İkinci Cins, Gün Gün Amerika, Mandarinler, Sade’ı Yakmalı mı? Uzun Yürüyüş, Bir Genç Kızın Anıları, Yaşlılık, Sessiz Bir Ölüm, Les Belles Images, The Woman Destroyed, Hesap Tamam, When Things of the Spirit Come First, Veda Töreni, Sartre’a Mektuplar ve Aşk Mektupları bulunur. Simone de Beauvoir vefat ettiğinde Paris’te Sartre’ın yanına gömüldü. Aynı zamanda Paris’te Seine Nehri üstündeki bir köprüye de Simone de Beauvoir’ın ismi verildi. Simone de Beauvoir hayatı sonlandıktan sonra da ünü devam eden önemli düşün insanı ve post-feminizmin kurucusu olarak kabul edildi.