HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih Erbakan’ın gafı sonrası araştırılıyor! Simone de Beauvoir kimdir?

Fatih Erbakan’ın gafı sonrası araştırılıyor! Simone de Beauvoir kimdir?

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Fatih Erbakan’ın katıldığı Haber Global’deki Jülide Ateş’le 40 programında Fransız feminist yazar Simone de Beauvoir hakkında “biseksüel bir adam” ifadesini kullanması sosyal medyada gündem oldu. Şimdi, Simone de Beauvoir kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Fatih Erbakan’ın gafı sonrası araştırılıyor! Simone de Beauvoir kimdir?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Fatih Erbakan’ın Haber Global’deki Jülide Ateş’le 40 programında Simone de Beauvoir hakkında “biseksüel bir adam” ifadesini kullanması sonrası Simone de Beauvoir merak edilmeye başlandı. Şimdi, Fransız kadın yazar ve feminist filozof olan Simone de Beauvoir araştırılıyor. İşte Simone de Beauvoir hakkında merak edilen tüm detaylar...

Simone de Beauvoir kimdir?

Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Simone de Beauvoir erkek mi soruları sorulmaya başladı. 9 Ocak 1908 tarihinde doğmuş ve 14 Nisan 1986 tarihinde yaşama gözlerini yummuş olan Simone de Beauvoir Fransız kadın yazar ve feminist filozoftur. Aynı zamanda; roman, felsefe politik deneme, biyografi, otobiyografi ve sosyal deneme yazarı olmakla beraber gazetecidir. Simone de Beauvoir eserleri arasında en önemli eser olarak gösterilen ve 1949 senesinde yazdığı İkinci Cins (Le Deuxième Sexe) eserinde yazar; kadınların gördüğü baskılarla ilgili bilimsel anlamda inceleme yapar ve bu eserin modern feminizmin temellerini kurduğu düşünülür.

Geleneksel bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Simone de Beauvoir kişiliğinde annesinin ve babasının etkisi olduğundan bahseder. Katolik Enstitüsü’nde matematik ve Sainte Marie Enstitüsü’nde yabancı dile yazın eğitimi görür. Ardından Sorbonne’da felsefe eğitimi alan Simone de Beauvoir burada Jean-Paul Sartre ile tanışır. Sorbonne’da Castor (Cesur) lakabını alır. 2. Dünya Savaşı’nın ardından arkadaşlarıyla beraber kurduğu Modern Zamanlar isimli gazetede çalışmaya başlar ve yaşamının sonuna dek editör olarak çalışır. Simone de Beauvoir kitapları arasında bulunan Belirsizlik Ahlakı Üzerine kitabında ise Fransız varoluşçuluğu ile ilgili etkiler fark edilir. Chicago’da yaşadığı bir ilişki İkinci Cins adlı kitabına da ilham verir.

Simone de Beauvoir eserleri arasında Konuk Kız, Pyrrhus ve Cineas, Başkalarının Kanı, Kim Ölecek?, Her Erkek Ölümlüdür, Belirsizlik Ahlakı Üzerine, İkinci Cins, Gün Gün Amerika, Mandarinler, Sade’ı Yakmalı mı? Uzun Yürüyüş, Bir Genç Kızın Anıları, Yaşlılık, Sessiz Bir Ölüm, Les Belles Images, The Woman Destroyed, Hesap Tamam, When Things of the Spirit Come First, Veda Töreni, Sartre’a Mektuplar ve Aşk Mektupları bulunur. Simone de Beauvoir vefat ettiğinde Paris’te Sartre’ın yanına gömüldü. Aynı zamanda Paris’te Seine Nehri üstündeki bir köprüye de Simone de Beauvoir’ın ismi verildi. Simone de Beauvoir hayatı sonlandıktan sonra da ünü devam eden önemli düşün insanı ve post-feminizmin kurucusu olarak kabul edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Son anlarını annesi kaydetmiş! Yürek parçalayan olaySon anlarını annesi kaydetmiş! Yürek parçalayan olay
Şirinevler - Yenibosna metro durakları ne zaman açılacak?Şirinevler - Yenibosna metro durakları ne zaman açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için aracın önünde sürüklendiler!
Aracın önünde böyle sürüklendiler!
Okul bahçesinde çakmak gazı çeken genç öldü
Okul bahçesinde korkunç olay! Çakmak gazı çekti...
Son anlarını annesi kaydetmiş! Yürek parçalayan olay
Son anlarını annesi kaydetmiş! Yürek parçalayan olay
Park halinde beklerken neye uğradığını şaşırdı!
Park halinde beklerken neye uğradığını şaşırdı!
Kırıkkale'de otel odasında taciz kabusu yaşayan Kardelen Kamişli konuştu! 'O günden sonra uyuyamıyorum'
Otel odasında taciz kabusunu yaşayan kadın konuştu
Denizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 lira
Denizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 lira
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.