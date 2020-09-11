Fatih Erbakan’ın gafı sonrası araştırılıyor! Simone de Beauvoir kimdir?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Fatih Erbakan’ın Haber Global’deki Jülide Ateş’le 40 programında Simone de Beauvoir hakkında “biseksüel bir adam” ifadesini kullanması sonrası Simone de Beauvoir merak edilmeye başlandı. Şimdi, Fransız kadın yazar ve feminist filozof olan Simone de Beauvoir araştırılıyor. İşte Simone de Beauvoir hakkında merak edilen tüm detaylar...

Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Simone de Beauvoir erkek mi soruları sorulmaya başladı. 9 Ocak 1908 tarihinde doğmuş ve 14 Nisan 1986 tarihinde yaşama gözlerini yummuş olan Simone de Beauvoir Fransız kadın yazar ve feminist filozoftur. Aynı zamanda; roman, felsefe politik deneme, biyografi, otobiyografi ve sosyal deneme yazarı olmakla beraber gazetecidir. Simone de Beauvoir eserleri arasında en önemli eser olarak gösterilen ve 1949 senesinde yazdığı İkinci Cins (Le Deuxième Sexe) eserinde yazar; kadınların gördüğü baskılarla ilgili bilimsel anlamda inceleme yapar ve bu eserin modern feminizmin temellerini kurduğu düşünülür.