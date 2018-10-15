Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Görüş'ün kalesi durumundaki Konya'da temaslarını hızlandıran Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Erbakan'ın Saadet'e dönmemesi durumunda 'Yeniden Refah Partisi' isimli bir parti kuracağı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Milli Görüş temsilcisi Saadet Partisi’nden, AK Parti ve HAS Parti’den sonra yeni bir parti daha doğuyor. Ancak kurulması planlanan partinin, Anayasa Mahkemesi sürecini de tamamlaması gerekiyor.

'YENİDEN REFAH PARTİSİ' LOGOSU BİLE HAZIR!

Fatih Erbakan’ın öncülük ettiği ve siyasi teşkilat yapılanmasını tamamlayan partinin adının ‘Yeniden Refah Partisi’ olması amaçlanıyor. Parti için başak tanelerinden oluşan bir logo ile hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

2 KASIM’DA DÜĞMEYE BASIYOR

Erbakan, 2 Kasım cuma günü Hacı Bayram-ı Veli Camii’nden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığına partinin kuruluşu için başvuruda bulunmayı planlıyor.