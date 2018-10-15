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Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi kuruluyor. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan çalışmalarını hızlandırırken, yeni kurulacak partinin logosunun bile hazır olduğu öğrenildi.

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Görüş'ün kalesi durumundaki Konya'da temaslarını hızlandıran Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Erbakan'ın Saadet'e dönmemesi durumunda 'Yeniden Refah Partisi' isimli bir parti kuracağı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Milli Görüş temsilcisi Saadet Partisi’nden, AK Parti ve HAS Parti’den sonra yeni bir parti daha doğuyor. Ancak kurulması planlanan partinin, Anayasa Mahkemesi sürecini de tamamlaması gerekiyor.

'YENİDEN REFAH PARTİSİ' LOGOSU BİLE HAZIR!

Fatih Erbakan’ın öncülük ettiği ve siyasi teşkilat yapılanmasını tamamlayan partinin adının ‘Yeniden Refah Partisi’ olması amaçlanıyor. Parti için başak tanelerinden oluşan bir logo ile hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

2 KASIM’DA DÜĞMEYE BASIYOR

Erbakan, 2 Kasım cuma günü Hacı Bayram-ı Veli Camii’nden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığına partinin kuruluşu için başvuruda bulunmayı planlıyor.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN ÇAĞRI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun uzun süredir teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Fatih Erbakan’ı yeniden Saadet Partisi’ne davet ettiği öğrenildi. Karamollaoğlu ve Erbakan’ın bir araya gelmeden önce bir görüşme trafiği olduğu ve bazı taleplerin kabul edildiği öğrenildi. İkilinin görüşmede yine karşılıklı olarak taleplerini ileteceği öğrenildi. Temel Karamollaoğlu’nun, Erbakan’ın partiye dönüşü kabul etmesi halinde ortak kanaatle seçim kararı alacağı konuşuluyor. Ayrıca Erbakan’ın da parti binasında bulunan haczi kaldırması bekleniyor.

YENİ PARTİNİN OMURGASI VAKIFTAN

Fatih Erbakan’ın kurmayı amaçladığı partide Necmettin Erbakan Vakfı yöneticilerinin olacağı kaydedildi. Parti’nin kurucular kurulunda çoğunlukla, vakıf il ve bölge başkanları yer alıyor.

fatih erbakan

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

1 Ocak 1979 doğumlu Muhammed Ali Fatih Erbakan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu.
Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisans için İngiltere’ye gitti ancak annesi Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kaldı. Lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak “doktor” ünvanı aldı.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi’nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürdü. Kongrede aday olan Erbakan’ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçildi. 14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı’nın ilk genel başkanı seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
yeniden refah partisi Necmettin Erbakan Fatih Erbakan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oğlum seni fena gaza getiriyorlar! Senden bir halt olmaz bırak babanın saygınlığı üzerinden prim yapmayı! Bu ülkede dini sömüren bir parti var zaten 2.ye gerek yok!
Bir sen kalmıştın ... babasının yerine geçmek isteyen. ya git tank projelerinden aldığın parayla hayatını sürdür işte.. yeni bir projen de varsa sat bizim hükümete bırak yakasını, üretmeden baba mitinglerinde duyduğu sözlerle iktidara yeltenme savaşı sürüp duracak
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