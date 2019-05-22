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Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:39 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya’da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya’da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Erbakan, “Partimizi yaşanabilir, büyük Türkiye’yi, İslam birliğini kurmak için kurduk” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında verilen iftar yemeğine partililer yoğun ilgi gösterirken, Erbakan salona ‘Mücahit Erbakan’ sloganları ile girdi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Fatih Erbakan, Ramazan ayının ve bayramının dünya üzerindeki bütün ezilenlerin, sömürülen ve hakkı gasp edilen mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.
Yeniden Refah Partisinin 23 Kasım 2018 tarihinde resmi olarak kurulduğunu ve Milli Görüş sancağını ikinci 40 yılda layık olduğu yere taşımayı istediklerini ifade eden Erbakan, “Partimizi yaşanabilir, büyük Türkiye’yi, İslam birliğini kurmak için kurduk. Yeniden Refah Partimizi milletimizin büyük bir ihtiyacı olduğu için kurduk” dedi.
Muhalefetin ’Bunlar gitsin de ne olursa olsun’ anlayışı güttüğünü ifade eden Erbakan, “Sadece eleştiren asla çözüm önermeyen muhalefetten şikayetçi. İktidarın yapmış olduğu bir camiyi, üniversiteyi, bir ilim yuvasını eleştiri malzemesi yapacak kadar ileri giden bir muhalefetten şikayetçi. Bu milletin evlatlarının 15 Temmuz gecesi iyi niyetle, samimi olarak ihlasla ortaya koyduğu bir direnişi bile eleştirecek noktaya gelen muhalefetten şikayetçi bu millet" diye konuştu.
Mevcut iktidarın başörtüsü sorununu ortadan kaldırdığını, imam hatip okullarını açtığını ve başörtülü kadınların artık yönetimde olduğunu hatırlatan Erbakan, bunların son derece önemli adımlar olduğunu ifade etti. Erbakan, “İmam hatiplere, Kur’an kurslarına, başörtülü milletvekillerine, bakanlara en çok biz seviniyoruz ama bu söylediğimiz perişan tablo ne olacak. Bizim işimiz, davamız Milli görüş olarak sadece inanç özgürlüğünü temin etmek değil. Sadece bireysel ibadetlerimizi rahatça yerine getirebilmek değildir. Bizim işimiz bunlarla birlikte asıl olarak yönetimde, paylaşımda adaleti tesis etmektir" diye konuştu.

Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu

Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu

Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu

Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu

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