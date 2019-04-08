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Fatih Erbakan: Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 01:29 | Son Güncelleme

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bursa 1'inci Olağan kongresinde yaptığı konuşmada, "Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz.

Fatih Erbakan: Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bursa 1'inci Olağan kongresinde yaptığı konuşmada, "Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak." dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen partisinin Bursa 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ülkenin yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını ve Türkiye'nin temel meselesine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, 82 milyon kişiyi kucaklamak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Mevcut iktidarın yıllardır ülkeye birçok faydalı iş yaptığını belirten Erbakan, "Biz, 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'Bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için uyarı vazifemizi yapıyoruz. İktidarda bulunan kardeşlerimiz için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. 'Mevcut iktidar yıpransın, yaralansın, buradan bize oy çıksın' anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz. Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak." diye konuştu.
Fatih Erbakan'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen kongrede,Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığı'na Naim Öztürk seçildi.

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Fatih Erbakan: Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruzFatih Erbakan: Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz

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