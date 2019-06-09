HABER

Fatih Erbakan: Türkiye'de sadece eleştiren muhalefet var

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan muhalefet var.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu'ndaki il kongresinde konuşan Erbakan, partisinin kongre sürecini anlattıktan sonra muhalefet partilerini eleştirdi. Erbakan, "Milletimiz muhalefetten neden şikayetçi? Yıllardan beri muhalefet ediyorlar. Tek amaçları var; 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, yeter ki bu iktidar gitsin. Yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım'. Bu kin, haset, hırs siyasetiyle intikam siyasetiyle kişisel hesap siyasetiyle millete faydalı olunmaz. Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" diye konuştu.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Fatih Erbakan: Türkiye'de sadece eleştiren muhalefet varFatih Erbakan: Türkiye'de sadece eleştiren muhalefet var
İçişleri Bakanı Soylu: “Bayram tatilin ilk 8 gününde 70 vatandaşımızı kazalarda kaybettik”İçişleri Bakanı Soylu: “Bayram tatilin ilk 8 gününde 70 vatandaşımızı kazalarda kaybettik”

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Diğer Haberler
Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar moderatörlük yapmayacak

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması: İtirazım olmaz

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Binali Yıldırım, 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi

'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.