Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Erbakan, bugün yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı. Fatih Erbakan, yeni kuracağı partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermeden önce Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazını kılıp dua etti. Erbakan daha sonra burada halka hitap etti. Erbakan, "Yeniden Refah Partimizi resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum" dedi.

Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan Fatih Erbakan, yeni kurulacak partinin söz konusu binayı kullanacağını duyurmuştu.

REFAH PARTİSİ İSTENİYORDU



Fatih Erbakan'ın parti için Refah Partisi ismini koymayı düşündüğü belirtilmişti. Ancak yapılan açıklamada partinin adının 'Yeniden Refah Partisi' olduğu belirtildi.





