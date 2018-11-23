HABER

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi" adıyla bir parti kurduklarını açıkladı.

Erbakan, bugün yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı. Fatih Erbakan, yeni kuracağı partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermeden önce Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazını kılıp dua etti. Erbakan daha sonra burada halka hitap etti. Erbakan, "Yeniden Refah Partimizi resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum" dedi.

Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan Fatih Erbakan, yeni kurulacak partinin söz konusu binayı kullanacağını duyurmuştu.

REFAH PARTİSİ İSTENİYORDU

Fatih Erbakan'ın parti için Refah Partisi ismini koymayı düşündüğü belirtilmişti. Ancak yapılan açıklamada partinin adının 'Yeniden Refah Partisi' olduğu belirtildi.

-yeniden-refah-partisi-kuruldu-3855627

Seksi yıldız öğretmenliğe soyunduSeksi yıldız öğretmenliğe soyundu
BBP’de deprem! Art arda istifa ettilerBBP’de deprem! Art arda istifa ettiler
AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladıAK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeniden refah partisi Fatih Erbakan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 64 yorum
Kuş beyinlinin biri gitmeden diğeri sıraya giriyor arkadaş . Baktılar bu din iman işinde para var hepsi saldırıyor .
Hocanın çizgisinden çıkmazsan baş tacı.
hayırlı olsun akp ile temas kurmayın kendiniz olun verelim oyumuzu. Yıkın abd ve israil uşaklarını yıkın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Adaylığı tartışılan Sarıgül'den CHP'ye çok net mesaj: Ben Şişli adayıyım, başka yere gitmem...

Adaylığı tartışılan Sarıgül'den CHP'ye çok net mesaj: Ben Şişli adayıyım, başka yere gitmem...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.