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FATİH ERBAKAN "YENİDEN REFAH PARTİSİ"NİN İLK MİTİNGİNİ DÜZENLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Osmanlı Padişahı Abdulhamid'in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı “Yeniden Refah Partisi" Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingle tanıtıldı  Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan partisini iktidara taşıyacaklarının sözünü verdi.

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL (DHA)
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Osmanlı Padişahı Abdulhamid'in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı “Yeniden Refah Partisi" Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingle tanıtıldı
Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan partisini iktidara taşıyacaklarının sözünü verdi.

“TEK BAŞINA İKTİDAR OLACAĞIZ"
Erbakan, “Milli görüşün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra, mili görüşün tek başına iktidar olacağı ikinci 40 yılın startını veriyoruz" diye konuştu. Erbakan, babası Necmettin Erbakan döneminde memurun maaşını 2 katına çıkardıklarını söyleyerek, “Denk bütçenin gerçekleştirildiği birinci 40 yıldan sonra bütün iç ve dış borçlarının ödeneceği ikinci 40 yılı başlatacağız" dedi. Erbakan ilk işlerinden birisinin Ayasofya'yı ibadete açmak olduğunu kaydetti.

“PARTİYİ ŞEHZADEYLE KURUYORUZ"
Milli görüş akımının ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi'ni sultanların kurduğunu söyleyen Fatih Erbakan, “Babam Milli Nizam Partisi'ni kurarken 'Bu partiyi sultanlar kurdu. Bu partiyi sultan Abdulhamid Han kurmuştu' demişti. Şimdi biz de diyoruz ki milli görüşün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olan Refah Partisi'ni Erbakan'ın kastettiği şehzademizle birlikte kuruyoruz" dedi.

"İNTİKAM İÇİN GELMİYORUZ"
Refah Partisi'nin 20 yıl sonra vücut bulduğunu söyleyen Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak kavga için intikam için çatışma için değil, kinle hasetle hırsla yola çıkmıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yapılan tüm hayırlara teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu da yaptığı konuşmada Yeniden Refah Partisi'yle birlikte Osmanlı ruhunun geri geleceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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- Fatih Erbakan'ın alana girişi
- Kalabalıkla beraber yürüdüğü sırada yaşanan izdiham
-İzdihamdan görüntüler
- Erbakan'ın konuşması
- Milli Görüş yemini edilmesi
- Genel ve Detaylar

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