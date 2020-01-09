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  4. Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama:

Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

"Bugün İslam alemi olarak ayrıştığımız noktalar üzerinden kavga etme ve ayrı düşme günü değil, ırkçı emperyalist oyunları bozma günüdür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD-İran gerilimine ilişkin "Bugün İslam alemi olarak ayrıştığımız noktalar üzerinden kavga etme ve ayrı düşme günü değil, ırkçı emperyalist oyunları bozma günüdür." ifadelerini kullandı.

Erbakan, yazılı açıklamasında, Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının sebebinin Batı'nın emperyalist politikaları olduğunu savundu.

ABD'nin yıllardan beri Orta Doğu'da siyasi ve askeri müdahaleler yaptığına işaret eden Erbakan, "ABD'nin son günlerde İran'a karşı uyguladığı politikalar ve özellikle Kasım Süleymani suikastı, iki ülke arasında ve tüm bölgede gerginliğin daha da tırmanmasına neden olmuştur. 'Irak'a demokrasi ve insan hakları getireceğiz.' gerekçesiyle Irak topraklarını işgal edenler, Irak'ta bir milyon insanı katlettiler." değerlendirmesini yaptı.

Müslüman ülkelerin itidalli davranması gerektiğini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Irkçı emperyalist ajanda doğrultusunda bölgeyi dizayn etmeye çalışan güçlerin asıl hedefi İran ve Türkiye'dir. ABD yönetiminin tüm bu haksız ve hukuksuz adımlarına rağmen, küresel güçlerin oyununa gelmemek son derece büyük önem arz etmektedir. Bugün İslam Alemi olarak ayrıştığımız noktalar üzerinden kavga etme ve ayrı düşme günü değil, ırkçı emperyalist oyunları bozma ve bölgemizdeki istila güçlerinin tahakkümünden kurtulma günüdür."

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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