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Fatih Erbakan'dan Akıncı'nın sözlerine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Dünyanın en merhametli ordusuna bu sözleri sarf etme cüretini kimse gösteremez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, elleri bugüne kadar sayısız sivilin kanına bulanmış teröristlerle, katillerle asla müzakere ve pazarlık etmeyeceğini de hangi makamda olursa olsun herkesin çok iyi bilmesi gerekir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmesine ilişkin, "Dünyanın en merhametli ordusuna bu sözleri sarf etme cüretini kimse gösteremez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, elleri bugüne kadar sayısız sivilin kanına bulanmış teröristlerle, katillerle asla müzakere ve pazarlık etmeyeceğini de hangi makamda olursa olsun herkesin çok iyi bilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Erbakan, yazılı açıklamasında Akıncı'nın talihsiz sözlerinin Kıbrıslı Türkleri bağlamadığına inandığını belirtti.

Dönemin CHP-MSP Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın kararlı ve cesur tutumu sonucunda gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Ada'da soykırımın önlendiğini, barış ve huzurun hakim olduğunu hatırlatan Erbakan, Mustafa Akıncı'nın, 1974'de gerçekleştirilen "Barış Harekatı" sayesinde Cumhurbaşkanı koltuğunda oturduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.

Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye'de TSK tarafından yürütülen Barış Pınarı Operasyonu'nda kahraman ordumuzun tüm operasyonlarında olduğu gibi sivil hedeflere asla zarar gelmemesi için azami hassasiyet gösterilerek gerçekleştirilen ve sadece terör örgütlerinin silahlı unsurlarını hedef alan, hukuka uygun, meşru bir operasyondur. Dünyanın en merhametli ordusuna bu sözleri sarf etme cüretini kimse gösteremez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, elleri bugüne kadar sayısız sivilin kanına bulanmış teröristlerle, katillerle asla müzakere ve pazarlık etmeyeceğini de hangi makamda olursa olsun herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Tarihimiz boyunca tüm insanlığın selameti, barış medeniyeti için mücadele veren aziz ve necip milletimizin güçlü maneviyatını, barışçı, şefkatli tutumunu gözardı eden bu vahim açıklamaya karşı en güzel cevabı Kıbrıslı soydaşlarımızın Nisan 2020'de yapılacak seçimlerde vereceğine olan inancımız tamdır."

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