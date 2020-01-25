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Fatih Erbakan’dan Elazığ depremi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Merkez üssü Elazığ’in Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Merkez üssü Elazığ’in Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm teşkilat mensuplarımızın yardım çalışmaları için seferber olmalarını özellikle talep ettik. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün depremzedelere kapılarını, evlerini sonuna kadar açmalarını kendilerinden istedik” açıklamasında bulundu.

Merkez üssü Elazığ’in Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya illerini etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında siyasi parti önderleri de parti teşkilatlarını harekete geçiriyor. Onlardan birisi Yeniden Refah Partisi oldu. Partinin Genel Başkanı Erbakan, “Elazığ ve Malatya ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına Cenabı Allah’dan sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Can kaybının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Depremin gerçekleşmesinden hemen sonra Elazığ ve Malatya il başkanlarımız ile görüşerek, bölgedeki tüm teşkilat mensuplarımızın yardım çalışmaları için seferber olmalarını özellikle talep ettik. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün depremzedelere kapılarını, evlerini sonuna kadar açmalarını kendilerinden istedik” ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcıları ve heyetle birlikte Pazartesi sabahı bölgeye gideceklerini bildiren Erbakan açıklamasında, “Elazığ ve Malatya’da ziyaretlerde bulunarak oradaki insanlarımızın derdiyle dertleneceğiz. Yaşadığımız bu acı olay üzerinden siyaset yapmak yerine, bugün millet olarak birlik olma, el ele verip yaralarımızı bir an evvel sarma günüdür. Bugün insanlık vazifemizi yerine getirme günüdür. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağolsun, Cenabı Allah ülkemizi, milletimizi afetlerden, bela ve musibetlerden muhafaza buyursun” cümlelerine yer verdi.

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