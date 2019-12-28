HABER
  4. Fatih Erbakan'dan "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

Fatih Erbakan'dan "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

"Yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da bu girişimini olumlu karşılıyoruz. Fabrika kurma, istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün ilk kez tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Tam manası ile yerli ve milli olmasa da yüzde 30-40-50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da bu girişimini olumlu karşılıyoruz. Fabrika kurma istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunan Erbakan, "Asgari ücretin en az yüzde 50 zam yapılarak, 3 bin lira olarak belirlenmesi gerektiği ifade ettik. Bu bedeli kabul edebilmeniz mümkün değildir. Hak yerini bulmamıştır." ifadelerini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde 1996'da Refahyol'un yaptığı o efsane zamları yeniden yapacaklarını iddia eden Erbakan, "Ekonomik konularda millet düşünülmeden atılan adımları yaptıkça ihrama girmiş Kemal Derviş oluyorsunuz, imam hatip mezunu Mesut Yılmaz oluyorsunuz tecvid ve kıraat ile Kur'an okuyan Tansu Çiller oluyorsunuz. Çünkü uyguladığınız ekonomik programların, onların programından farkı yok ki." diye konuştu.

- "Olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilk kez tanıtımını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Otomobili'ne destek verdiğini belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli otomobil olarak lanse edilen araç, her ne kadar tasarımı, prototipi İtalya'da yapılmış ve İtalya'dan buraya gemi ile getirilmiş olsa da bizim için yüz 1 bile yüzde sıfırdan evladır. Tam manası ile yerli ve milli olmasa da yüzde 30-40-50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da bu girişimini olumlu karşılıyoruz. Fabrika kurma istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz."

- "İncirlik'i kapatın alkışlayalım"

Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırımlar içeren kararı imzalamasına da sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İncirlik'in ve Kürecik'in kapatılabileceği yönündeki sözlerini hatırlatan Erbakan, "Diyoruz ki 'geliniz aynen milli görüşün 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında yaptığı gibi şu İncirlik Üssü'nün kapısına kilit vurun.' Biz de Yeniden Refah Partisi olarak sizleri alkışlayalım." diye konuştu.

Tartışmaları süren Kanal İstanbul projesine ilişkin de Erbakan, şu görüşlerini paylaştı:

"Hükümetimiz, kanalın yapılmasına gerekçe olarak boğazlardaki gemi trafiği gösteriyor. 2007 yılında boğazlardan 106 bin gemi geçerken bugün yılda 86 bin gemi geçiyor. Bu azalmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının tamamlanması. Eğer sadece tehlikeli madde taşıyan tankerlerin boğazdan geçmesi göz önünde bulunduruluyorsa Karadeniz'den Marmara'ya ulaşan bir boru hattı yapılabilir. Tehlikeli maddeler Karadeniz'den gemi ile bu boru hattına boşaltılıp Marmara'dan bir başka gemi de alır."

Erbakan, yeni yapılacak kanaldan ABD ve dış güçlerin gemilerini Karadeniz'e geçirmeye kalkabileceği ve Rusya'nın da istediği gibi savaş gemilerini Akdeniz'e indirebileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da depreme karşı kentsel dönüşüme öncelik verilmesinin önemini vurgulayan Erbakan, projenin yapılması halinde İstanbul'a ilave 5 milyon nüfusun geleceğini ileri sürdü.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımıBakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı
Ak Parti'li Bostancı: Türk askerinin rolü, meşru hükümeti korumaya dönük olurAk Parti'li Bostancı: Türk askerinin rolü, meşru hükümeti korumaya dönük olur
Anahtar Kelimeler:
il başkanları toplantısı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
TBMM, Libya için olağanüstü toplanacak

Meclis olağanüstü toplanıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması: 2011 yılındaki şartlar değişti!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi

Asgari ücretle ilgili sert açıklama

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.