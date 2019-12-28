Fatih Erbakan'dan "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün ilk kez tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Tam manası ile yerli ve milli olmasa da yüzde 30-40-50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da bu girişimini olumlu karşılıyoruz. Fabrika kurma istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunan Erbakan, "Asgari ücretin en az yüzde 50 zam yapılarak, 3 bin lira olarak belirlenmesi gerektiği ifade ettik. Bu bedeli kabul edebilmeniz mümkün değildir. Hak yerini bulmamıştır." ifadelerini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde 1996'da Refahyol'un yaptığı o efsane zamları yeniden yapacaklarını iddia eden Erbakan, "Ekonomik konularda millet düşünülmeden atılan adımları yaptıkça ihrama girmiş Kemal Derviş oluyorsunuz, imam hatip mezunu Mesut Yılmaz oluyorsunuz tecvid ve kıraat ile Kur'an okuyan Tansu Çiller oluyorsunuz. Çünkü uyguladığınız ekonomik programların, onların programından farkı yok ki." diye konuştu.