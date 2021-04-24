Fatih Faruk Özer Interpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu

Türkiye'deki kripto para borsalarından 'Thodex' isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheli Özer hakkında 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapılarak, banka hesaplarına da tedbir konuldu. Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Fatih Faruk Özer hakkında 23 Nisan saat 10.00 itibarıyla kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı.

Interpol'ün internet sitesinde yer alan ve 2 sayfadan oluşan güncel arananlar listesinde toplam 30 Türk vatandaşı bulunuyor. Liste de en dikkat çeken isimler arasında "Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın da var. Mehmet Aydın, 2016'da "Çiftlik Bank" CEO'su olarak Türkiye'de büyük bir üne kavuşmuş ardından dolandırdığı paralarla yurtdışına kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma yürüttüğü Aydın'ın 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı tespit edildi. Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın da aynı suçtan bu listede yer alıyor. Interpol'de aranan 30 kişinin bazıları ise hem Türk vatandaşlığını hem de başka bir ülkenin vatandaşlığını elinde bulunduruyor.