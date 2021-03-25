Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunun hayat hikâyesi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Külliyesi'nde basına kapalı bir şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu ağırladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşmenin ardından vatandaşlar Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun hayatını ve kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? İşte, Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun hayatı...

FATİH FURKAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Fatih Furkan Yazıcıoğlu 2017 yılında evlendi. Yazıcıoğlu'nun düğününe Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Kahramanmaraş eski Milletvekili Nevzat Pakdil, BBP'nin üst düzey yetkilileri, İl, ilçe başkanları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenleri ve birçok davetli katıldı. Yazıcıoğlu, oğluna babası Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını verdi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde helikopterine düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.

