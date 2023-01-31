FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI! Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kartal'da 3 eksik!

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu oynanacak. Maçı Hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğralı ve Esat Sancaktar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı 31 Ocak 2023 Salı günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Ricci, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Atiba, Gedson, Dele, Cenk, Aboubakar

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FATİH KARAGÜMRÜK VE BEŞİKTAŞ LİGDE 14. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAK

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. defa kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşmanın 9'unu Beşiktaş kazanırken, 2'sinde ise gülen taraf Karagümrük oldu. 2 maç ise eşitlikle sona erdi.

KARTAL'DA 3 FUTBOLCU SINIRDA

Ev sahibi takımda, Fatih Karagümrük maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart gördükleri takdirde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor maçında sahadaki yerlerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

