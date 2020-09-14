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Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 21:01 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ecim’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Yaşar Ecim, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ecim’in müşahede altında olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin Ecim’i vurup kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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