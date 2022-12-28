FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.
Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.
Maç, saat 20:00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olarak açıklandı.
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Kouassi, Diagne
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez