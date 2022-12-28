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FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

28.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakip takımın sahasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu olurken birçok kişi de internette Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20:00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olarak açıklandı.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Kouassi, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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