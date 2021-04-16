Fatih Karagümrük'te pozitif vakalar artıyor!

Fatih Karagümrük'te koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Süper Lig ekibi, yapılan koronavirüs testleri neticesinde Koray Altınay'ın sonucunun pozitif olarak belirlendiğini açıkladı.

Karagümrük Kulübü'nde, iki gün önce ise Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'da koronavirüs görüldüğü belirtilmişti.

Ayrıca tüm futbolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon ile tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

