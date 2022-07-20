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  4. Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı

Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı

20.07.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Aleksandar Pesic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon başında sözleşme imzalanan Pesic, Süper Lig'de 31 maçta forma giydi ve 14 gol atarak takımına önemli bir katkı verdi.

Pesic, eski takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu. Sırp temsilcisi, yaptığı açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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