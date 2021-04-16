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Fatih Karagümrük'ten Frank Ribery bombası

16.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük FK, sezon sonu Fiorentina’yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery için oyuncunun menajerine teklif yaptı.

Fatih Karagümrük'ten Frank Ribery bombası

Fatih Karagümrük, Franck Ribéry ile görüşüyor.Sezon sonu Fiorentina’yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribéry’nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı. Anlaşma sağlanması halinde dünyaca ünlü yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Fatih Karagümrük forması giyecek.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı. Bayern Münih forması ile Robben ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı. Fiorentina formasıyla çıktığı 43 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Ribery, 9 kez de asist yapmayı başardı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun adı Fatih Karagümrük ile ciddi ciddi anılmaya başlandı.


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Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çöpcü müsünüz oğlum ya? Adamın yaşıtları torun bekliyor siz adamı alacaksınız. Saçma sapan iş yapmayın sanki şampiyon olacaksınız.
bu sıralar Karagümrük çok konuşuluyor, haydi hayırlısı bakalım neler olacak..

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