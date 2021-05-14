Fatih Kaymakamlığı’ndan gözaltı görüntüsüne açıklama

Olay, Katip Kasım Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kamu huzurunu bozan kişileri dağıtmak istedi. Polise mukavemet gösteren kişiler ekipler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Yaşanan olayda havaya açılan ateş ve bağrışmalar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medyaya yüklendi. Görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Kaymakamlığı’ndan o görüntülerle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, güvenlik güçlerimizin kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik müdahalesi ve kelepçe uygulamasına ilişkin görüntülere dair yapılan incelemelerde; Katip Kasım Mahallemizde bugün saat: 03.30 sıralarında bir kavga olayı meydana gelmiştir. Görevlilerimizce şahıslara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuş, ancak yapılan uyarıların dikkate alınmaması ve mukavemette bulunulması üzerine müdahale edilmiştir. Şahısların; Uyuşturucu Madde Ticareti, Görevli Memura Mukavemet, Kapkaç, Yağma (Gasp), Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslardan Ş.B.’nin Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan arandığı tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Olay sırasında alkollü oldukları tespit edilen şahısların karakolda şikayetçi olmamaları üzerine, haklarında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten idari işlem uygulanmıştır. Olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

İHA

