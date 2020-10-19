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'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 02:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.

"Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı.

FATİH'İN YOLA ÇIKIŞI

Fatih 4 gün süren yolculuğun ardından Trabzon Limanı'na ulaştı. Kulenin yeniden kurulması gerekiyordu. Kule montajı yapıldıktan sonra. Sondajın yapılacağı Sakarya havzasına yola koyuldu. O gün hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "15 Temmuz'da oradan demir alarak bugünkü lokasyon noktasına intikal etti. 20 Temmuz'da da işlemlere başladı. Yani matkap dönmeye başladı" dedi.

Belgeselde Fatih'in önemine vurgu yapan Berat Albayrak, "Fatih'in kendisi gemi olarak, fiziksel olarak, demirden ziyade bir milletin, toplumun, ümidini ve umudunu yapma kapasitesini, özgüvenini temsil ediyor." dedi.


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