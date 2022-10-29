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Fatih Kısaparmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak’ın eşi de çok ünlü bir isim

29.10.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Kısaparmak gündemde yer alan isimlerden biri. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında bu akşam Fatih Kısaparmak şarkıları seslendirildi. Kısaparmak, programa eşi ve oğlu ile beraber katıldı. Peki, Fatih Kısaparmak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fatih Kısaparmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak’ın eşi de çok ünlü bir isim

Fatih Kısaparmak'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler'e bu akşam konuk olan Fatih Kısaparmak, kendisi gibi ünlü bir isim olan Şebnem Kısaparmak ile evlidir. Çiftin, Ozan ve Kaan adlı iki erkek çocuğu bulunuyor.

FATİH KISAPARMAK KİMDİR?

Fatih Kısaparmak, 31 Ocak 1961 Elazığ Maden doğumlu. Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, besteci ve söz yazarıdır.
Elazığ, Maden'de doğdu. Annesi Yıldız Hanım, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il millî eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler vermiş; basılı beş eseri de bulunan bir bürokrattır.
1991 yılında, TRT, Kanal 6, TGRT, Kanal 7, Star TV, Samanyolu ve Fox televizyonlarının ana haber spikerliği ve program sunuculuğu görevini yürüten, ekonomist Şebnem Ergür (Kısaparmak) ile evlendi. Bu evlilikten, Ozan ve Kaan adlı iki erkek çocukları dünyaya geldi.

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Fatih Kısaparmak, temel eğitim döneminden itibaren, Ankara Devlet Konservatuvarı ve TRT Ankara Radyosu'nda müzik; Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ise resim çalışmalarında bulundu. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarında, Tasvir Gazetesi adına TBMM foto muhabirliği yaptı. Üniversite döneminde ise, başta Varlık olmak üzere çeşitli edebiyat-sanat dergilerinde şiirleri, röportajları ve araştırmaları yayımlandı. Yukarı Fırat Havzası'ndaki inceleme ve derlemelerini topladığı "Dil Folkloru Açısından Harput Ağzı" isimli bilimsel çalışması, ayrıca, "Ve Ağır Sevdam" adını taşıyan bir şiir kitabı da bulunmaktadır.
1985 yılında besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak profesyonel sanat yaşamına atıldı. İlk çalışması olan "Kilim" büyük kitlelere ulaştı. Daha sonra ürettiği 17 müzik albümüyle de müzik kariyerini sürdüren Kısaparmak, 200'den fazla besteye imza attı. "Çağdaş Ozan", "Bay Kilim" ve "Türkü Baba" olarak da tanındı.
Fatih Kısaparmak, sırasıyla "Grup Kilim" ve "Grup Mozaik" adlı iki ayrı konser orkestrası kurdu. Erzincan, Gölcük ve Pakistan depremzedeleri ile Zonguldak grizu faciasında hayatını kaybedenlerin yanı sıra Darülaceze, Unicef vb. kurumlar yararına "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Konserleri" düzenledi. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Avustralya, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Venezuela, Kazakistan ve Özbekistan'da çok sayıda konser verdi.
Malatyaspor ve Elâzığspor'da, toplam 3 dönem yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Fatih Kısaparmak, İstanbul-Elâzığ Kültür Vakfı'ndaki kurucu üyeliğinin yanı sıra, Elâzığlılar Dayanışma Derneği'nde de yönetici ve genel sekreter olarak çalıştı. Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarınca 70'e yakın ödüle layık görülen sanatçıya, 2000 yılında, halk müziğine ve folklora katkılarından dolayı Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktora unvanı verildi.

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