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Fatih Medreseleri Vakfı Çad'da yetimhane açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

Fatih Medreseleri Vakfı Çad'da yetimhane açacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Medreseleri Vakfı, Çad'da 150 öğrenci kapasiteli yetimhane açacak.

Fatih Medreseleri Vakfı Başkan Yardımcısı ve Yetimhane Proje Sorumlusu Burak Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çad'da 4 yıldır yaşam ve eğitim desteği sunulan yetimler için yetimhane inşa edileceğini, temelin aralık ayında Ndjamena (Encemine) kentinde atılacağını belirtti.

Doğan açıklamasında, "Kuraklık ve kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verirken eğitimlerinden mahrum kalan yetimler için açılacak yetimhane, 50 yatılı öğrenci olmak üzere toplamda 150 öğrenciye eğitim ve yaşam desteği sağlayacak kapasitede olacak." ifadesini kullandı.

Türk hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak yetimhanede oyun alanı, mutfak, yatak odaları, derslikler ve gölgeliklerin bulunacağını aktaran Doğan, kompleks içinde yakın köy halklarının da yararlanabileceği cuma mescidi ile biri depolu, diğeri şadırvanlı olmak üzere iki su kuyusu açılacağını belirtti.

Doğan ayrıca, inşa sürecine ilişkin video ve bilgilerin bağışçılarla paylaşılacağını ve yetimhanenin 2020 yılı sonlarında hizmete açılmasının beklendiğini kaydetti.

Yetimhanenin inşasına destek vermek isteyen yardımseverlerin vakfın iletişim numaralarını arayarak ya da internet sitesindeki hesap numaraları aracılığıyla katkıda bulunabilecekleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çad Fatih Medreseleri Vakfı Yetimhane

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