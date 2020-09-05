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  4. Fatih Nurullah olarak bilinen tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu

Fatih Nurullah olarak bilinen tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre hakkında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Fatih Nurullah olarak bilinen tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu. Şağban için "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Fatih Nurullah olarak bilinen tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine Eyüp Fatih Şağban'ı Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca iddialara ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fatih Nurullah olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA

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