HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Nurullah takma adlı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'la ilgili yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Fatih Nurullah takma adlı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'la ilgili yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen tarikat lideri Fatih Nurullah soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılıkta, yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan kız çocuğun ifadesi okuyanları dehşete düşürdü.

Fatih Nurullah takma adlı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'la ilgili yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı

‘Uşşaki Tarikatı lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban ‘çocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iğrenç olayla ilgili bir tepki de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelmiş; yapılan açıklamada, “Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir” denilmişti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı.

Haber Global İstihbarat Şefi Selahattin Günday imzalı televizyonda yer alan habere göre istismara uğrayan kız çocuğunun ifadesi pedegog eşiğinde alındı.

Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu.

'ANNEM, BENİ ÖPERKEN GÖRÜRDÜ'

Kız çocuğu ifadesine göre tüm bunlar annesinin gözü önünde oluyordu:

"Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylemem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılırTrump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
Bursa'da film gibi dolandırıcılık! Daha önceden oraya gömmüşlerBursa'da film gibi dolandırıcılık! Daha önceden oraya gömmüşler
Yeni kazılarda ortaya çıktı... Yerebatan Sarnıcı'ndan daha derin! Yeni kazılarda ortaya çıktı... Yerebatan Sarnıcı'ndan daha derin!
En Çok Okunan Haberler
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Bursa'da film gibi dolandırıcılık! Daha önceden oraya gömmüşler
Bursa'da film gibi dolandırıcılık! Daha önceden oraya gömmüşler
Antalya'da şoke eden olay! Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu
Maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu
Van'da 15 günlük 'yasak' kararları!
İl genelinde 15 günlük 'yasak' kararları!
Koli bantlarken bıçak bacağına saplandı
Bu şekilde hastaneye gitti
İstanbul'da yağmur sürprizi! Hazırlıksız yakalandılar
Hazırlıksız yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.