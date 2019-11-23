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Fatih öğretmen "çocuklar okusun" diye maaşıyla kütüphane kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

Antalya'da 16 yıllık öğretmen Fatih Ünlü, düzenli olarak her ay maaşının bir kısmını ayırıp okuluna kütüphane kurdu, rafları yeni kitaplarla doldurdu - Önceki görev yaptığı okulda da kütüphane kuran Ünlü, kütüphaneye kitap alırken öğrencilerin ilgi alanları ile milli ve manevi duygularının gelişmesine katkı sağlayacak olanları seçmeye özen gösteriyor - İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni Ünlü : - "Sıfırdan oluşturduğumuz kütüphanemizde 3 senenin sonunda 7 bin kitaba ulaştık. Kitapların tamamı yeni kitaplardan oluşuyor. Yeni yayınlar çıktıktan kısa süre sonra kütüphanemizdeki yerini alıyor"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da öğrencilere okuma sevgisini aşılamak isteyen öğretmen Fatih Ünlü, her ay maaşını bir kısmını ayırarak görev yaptığı okula kütüphane kurdu.

Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdür yardımcısı ve 16 yıllık İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni Ünlü, 3 yıl önce okuluna kütüphane kazandırmak için harekete geçti.

Fedakarlık örneği göstererek düzenli olarak her ay maaşının bir kısmını ayıran Ünlü, okul kütüphanesini kurmanın yanında raflarını da yeni kitaplarla doldurdu.

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlardan itibaren kitaplara özel bir ilgisinin olduğunu, üniversite yıllarındaki dahi öğrenim kredisinin neredeyse tamamını kitaplara harcadığını söyledi.

Çocuklara da kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için öğretmen olduğunu ve görev yaptığı okullarda kütüphane kurduğunu anlatan Ünlü, "Daha önce öğretmenlik yaptığım okulda da kütüphane kurmuştum ve 800 kitaba ulaşmıştım. Şimdiki okuluma tayin olduktan sonra kütüphanemizi sıfırdan kurdum. Her ay maaşımdan düzenli olarak bir miktarını kitaplara ayırıyorum." diye konuştu.

Okunmayacak bir kitabı kütüphaneye koymanın ve rafları doldurmanın bir anlamı olmadığını vurgulayan Ünlü, kütüphaneye kitap alırken öğrencilerin ilgi alanları ile milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacakları seçmeye özen gösterdiğini kaydetti.

- "3 senenin sonunda 7 bin kitaba ulaştık"

Kütüphanenin raflarında yeni çıkmış kitaplara da yer verdiklerini dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:

"Sıfırdan oluşturduğumuz kütüphanemizde 3 senenin sonunda 7 bin kitaba ulaştık. Kitapların tamamı yeni kitaplardan oluşuyor. Yeni yayınlar çıktıktan kısa süre sonra kütüphanemizdeki yerini alıyor. Bu anlamda da aktif olarak kullanılan bir kütüphanemiz var. Öğrencilerimiz bu durumdan çok memnum ve ben de kitap okumayı seven öğrenci grubuyla bir aradayım. Kütüphaneyi kurduğumuzda şunu gözlemledik, kitap okumayan değil, ne okuyacağını bilmeyen bir öğrenci grubu söz konusu. Böyle olunca biz de öğrencilere kitapları tanıttık ve onlarda canla başla kitap okumaya başladı. Okulumuzda öğrenci başına ortalama 12 kitap düşüyor. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Öğretmenlik hayatım boyunca ise okullara 16 binden fazla kitap kazandırdım."

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve velilerden de çok olumlu tepkiler aldığını aktaran Ünlü, bu tepkilerin kendisini motive ettiğini ve bazen öğrencilerin de harçlıklarıyla kendisine destek olmaya çalıştığını ifade etti.

Kütüphanelerine sadece sıfır kitap olması koşuluyla bağış kitap kabul ettiğini anlatan Ünlü, kitap göndermek isteyenleri reddetmediğini ancak ikinci el kitapları ihtiyaç sahibi okullara, kurum ve kuruluşlarına gönderdiğini belirtti.

Kütüphaneden faydalanan öğrenciler ise öğretmenleri Ünlü'ye teşekkür ederek, kütüphanedeki sürekli yenilenen kitaplar sayesinde okuma alışkanlığı kazandıklarını söyledi.

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