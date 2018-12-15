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Fatih Portakal'a bir şok daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

FOX Anahaber spikeri Fatih Portakal'a art arda kötü haberler geliyor. Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa'dan sonra bu kez de Niğde'de Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) ünlü spiker hakkında suç duyurusunda bulundu. Portakal'ın Paris'teki eylemler sonrası sarf ettiği "Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek” sözleri gündem yaratmıştı.

Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) Niğde İl Başkanı Ali Gökkuş, haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Derneğin İl Başkanı Ali Gökkuş, Niğde Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'da yaşanan sokak olaylarının bir benzerinin ülkemizde de tertip edilmesi için halkı galeyana getirmeye çalışan haberci Fatih Portakal hakkında açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bir gazetecinin öncelikli vazifesinin halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde devlete ve millete yardımcı olmak olduğunu belirten Gökkuş, şunları kaydetti:

"Fatih Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin bir mensubu olarak bizler eğer ki bir uygulamaya karşı görüşlerimiz ya da toplum olarak bir rahatsızlığımız varsa bunu legal ve demokratik bir şekilde beyan etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz. Milletin iradesi tek bir zümrenin, grubun ya da siyasi oluşumun elinde değildir. Bizler her kesimi milletin iradesine saygı duymaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de destek verdi.

'KORKUYORUM'

Portakal, "Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var" diyen Portakal, "Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Partili Ömer Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" demişti.

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fatih portakal paris'teki eylemler Niğde Fox TV

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
meğer o kadar korkuyorsun ailem var vs. şeylerden bahsediyorsun ozaman ajanlığınının dersini aldığı ülkeye gideceksin vatan haini portakal ve yancın küçükkaya.
ne kadar yandaş yalaka yalama ustası varsa portakala saldırıyor. portakalı size yedirmeyiz. isterseniz küçük portakalı yiyin
korkma titre ey hain.
@asiye_imparator_1958 -gerçekleri söylemek ne zaman hainlik oldu, sen önce o gözündeki at gözlüğünü çıkar birde makarnayı fazla yeme dokunur.
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