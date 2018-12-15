Fatih Portakal'a bir şok daha!

Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) Niğde İl Başkanı Ali Gökkuş, haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Derneğin İl Başkanı Ali Gökkuş, Niğde Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'da yaşanan sokak olaylarının bir benzerinin ülkemizde de tertip edilmesi için halkı galeyana getirmeye çalışan haberci Fatih Portakal hakkında açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bir gazetecinin öncelikli vazifesinin halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde devlete ve millete yardımcı olmak olduğunu belirten Gökkuş, şunları kaydetti:

"Fatih Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin bir mensubu olarak bizler eğer ki bir uygulamaya karşı görüşlerimiz ya da toplum olarak bir rahatsızlığımız varsa bunu legal ve demokratik bir şekilde beyan etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz. Milletin iradesi tek bir zümrenin, grubun ya da siyasi oluşumun elinde değildir. Bizler her kesimi milletin iradesine saygı duymaya davet ediyoruz."