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Fatih Portakal'a bir şok daha! O sözleri başına bela oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 19:14 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kamyoncular, televizyon kanalındaki haber bülteninde söylediği sözler nedeniyle Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe adliyesine gelen Pamukova Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Şaban Özzaim ve kooperatif üyesi kamyoncular, Cumhuriyet Savcılığına, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında, 'vatandaşı kışkırtma, iç kargaşa çıkarma, kin ve nefrete sevk' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başkan Şaban Özzaim, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu ülke hepimizin. Televizyon kanalından vatandaşları kışkırtacak haber yapmasınlar. Fransa'da her yer yakılıp yıkıldı. Fatih Portakal da mı ülkemizde her tarafın yakılıp yıkılmasını istiyor? Biz de kamyoncu esnafı olarak bu devlete vergi ödüyoruz, en zor şartlarda çalışıyoruz. Zorluğu çeken bizler rahatsız olmazken, rahat olan kişiler ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz, kendisinden şikayetçiyiz" dedi.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ' SLOGANI

Pamukovalı kamyoncular suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde Türk bayrağı açıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak dağıldı.

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sakarya Pamukova fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şikâyetçi olmamanız doğal sakarya bilecik arasında yolda heryerde 10 numara yağ satılıyor kamyoncular olarak mazot almadığınıza şikayet edeceğinz bir sorununuz yok yakıt ücretlerinde. Diğer benzinliklerinizde de normalde 6 lira olan mazot 5lira
Ne güldüm. Adamlar fransada heryeri yıktı haklarını almak için, ülkemizde anayasal hakkını kullanıp gösteri yapabilir mi? Hadi buyrun çıkın diyor. Protesto için çık hemen gözaltı.
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