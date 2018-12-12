Fatih Portakal'a büyük şok

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal’ın, Fransa’daki olayları hatırlatıp, Türkiye’de demokratik bir gösteriye dahi izin verilmediğini belirterek söylediği, “Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek” sözlerine tepki gösterdi.
'MASUM ÇAĞRILAR DEĞİL'
Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" ifadesini kullandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında 'insanları ayaklanmaya davet ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Antalya Adliyesi'ne giden 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Cumhuriyet savcılığına Fatih Portakal hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini verdi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Meltem Kılınç, Portakal'ın 10 Aralık'ta sunduğu ana haber bülteninde, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz, hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını, hadi bakalım, yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?" dediğini aktardı.
Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini ileri süren Kılınç, Portakal hakkında dava açılmasını istediklerini söyledi.
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