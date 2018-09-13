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Fatih Portakal'a büyük şok! 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında, HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin attığı tweet nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcıya ifade veren Portakal, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında paylaşım yaptığını söyledi.

Fatih Portakal'a büyük şok! 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Fatih Portakal hakkında, bir vatandaşın ihbarı üzerine Barış Atay’ın oynadığı ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin attığı bir tweet nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Portakal, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek savcıya ifade verdi.

FATİH PORTAKAL: HAKARET ETMEDİM

Fatih Portakal ’ın ifadesinde, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, düşünce ve özgürlük kapsamında düşüncesini beyan ettiğini söylediği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
sende satılmış bir batı köpeğisin desem düşünce ve ifade özğirlüğüne giriyormu acaba .!?
@kayhan14 evet giriyor, kendini ve düşünce yapını nasıl güzel ifade ettiğini gösteriyor.
@kayhan14 portakal bence sana dava açmalı bu durumda. ekran görüntüsünü alıp twetır dan mesaj atacam inş avukatları ile sana dava açtırır. o zaman olmayan adaletin nasıl bişe olduğunu görürsün
türkiyenin kıral çıplak diyen tek adamı
yaaa alın dunu içiridee kurtulalımm yeter artıkk
onceden severdim ama artik sevmiyorum izlemiyorum okumuyorum
yani ne diyim .. bi Dersim’li olarak diyorum, Fazla coştu , bu ülke’de fazla dürüst olursan yerin ceza evi ..
Portakal ve onu savunan lağım fareleri bir gün gelecek bu toprakların insanları sizlerin hak ettiğini tattıracak..
@mesutcalis pis salyalarini git baska yerlere sac
ŞU YORUMDAKİLER HADİ SİZ A HABER İZLEYİN DOLAR ORDA 2 TL OLMUŞ HADİ ORAYA GİDİN BOŞVERİN BU ADAMI SİZ PEMBE DÜNYANIZA DÖNÜN
portakalin kabugunu soyacaklar pek yakinda
Tayyip Erdoğan bu gidişle 80 milyonluk bir cezaevi yaratacak.
chp nin hdp nin yalakası potakal
Ulan peygamber gibi tapınıyorsunuz. Allah sizi affetsin.
gidin atv a haber izleyin salyalarinizi oraya akitin uzak durun bu adamdan
fatih objektif hayatı gerçekleri ve tüm çıplaklığıyla yorumlayan tek kişi. tahammül edemeyenler at gözlükleriyle dolaşıp, hükümetin pembe masallarını dinlemeye devam etsinler.. Fazla geldiyse size Hürriyet cumhuriyet Özlemini çekiyorsanız Saltanatın sultanın Hala önemini anlayamadıysanız Millet olmanın Kul olun Ümmet kalın Fetvasını bekleyin şeyhülislamın Unutun tüm dediklerimi
8 ŞUBAT ÜRÜNÜ AKP 28 ŞUBATÇILARIN KILINA DOKUNAMADI NEDEN.. ÇÜNKÜ AKP DARBECİDİR AKP DİN KARFDEŞİM DEDİĞİNİ YAHUDİ KATİLE SATANDIR. AKP ORTAK KABİNE TOPLANTISI YAPTIĞI KOMŞUSUNU ATEŞE ÇEVİRİP,İSRAİL İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPANDIR. akp milletini ve devletini yandaşa peşkeş çeken mirasyedicidir.
BİR VATANDAŞ MI İHBAR ETMİŞ..? PORTAKAL'IN TIWITİNİ BİR O MU GÖRMÜŞ.. ?
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