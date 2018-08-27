Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, ABD heyetinin Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajına tepki gösterdi.
Portakal'ın mesajında 'direkt' kelimesini 'direk' olarak yazması bazı kullanıcıların tepkisini çekti.
Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "S-400’ü bırakın F-35’de sorun yaşamayın,” diyormuş. TR’nin hakkı olan bir yatırıma adamlar kafalarına göre koşul koyabiliyor. Yine sarı öküz hikayesi. Bence yanıt direk kapıyı göstermek olmalı." ifadelerini kullandı.
ABD’liler “s-400’ü bırakın F-35’de sorun yaşamayın,” diyormuş. TR’nin hakkı olan bir yatırıma adamlar kafalarına göre koşul koyabiliyor. Yine sarı öküz hikayesi. Bence yanıt direk kapıyı göstermek olmalı.— fatih portakal (@fatihportakal) 27 Ağustos 2018
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