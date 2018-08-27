Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, ABD heyetinin Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajına tepki gösterdi.

Portakal'ın mesajında 'direkt' kelimesini 'direk' olarak yazması bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

'YANIT DİREK KAPIYI GÖSTERMEK OLMALI' DEDİ, TEPKİ GÖRDÜ

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "S-400’ü bırakın F-35’de sorun yaşamayın,” diyormuş. TR’nin hakkı olan bir yatırıma adamlar kafalarına göre koşul koyabiliyor. Yine sarı öküz hikayesi. Bence yanıt direk kapıyı göstermek olmalı." ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın mesajı;

ABD’liler “s-400’ü bırakın F-35’de sorun yaşamayın,” diyormuş. TR’nin hakkı olan bir yatırıma adamlar kafalarına göre koşul koyabiliyor. Yine sarı öküz hikayesi. Bence yanıt direk kapıyı göstermek olmalı. — fatih portakal (@fatihportakal) 27 Ağustos 2018

Fatih Portakal'ın mesajlarına gelen bazı tepkiler;



