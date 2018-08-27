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Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'direkt' kelimesini 'direk' olarak yazdığı için bazı kullanıcılardan tepki gördü.

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, ABD heyetinin Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajına tepki gösterdi.

Portakal'ın mesajında 'direkt' kelimesini 'direk' olarak yazması bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

'YANIT DİREK KAPIYI GÖSTERMEK OLMALI' DEDİ, TEPKİ GÖRDÜ

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "S-400’ü bırakın F-35’de sorun yaşamayın,” diyormuş. TR’nin hakkı olan bir yatırıma adamlar kafalarına göre koşul koyabiliyor. Yine sarı öküz hikayesi. Bence yanıt direk kapıyı göstermek olmalı." ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın mesajı;

Fatih Portakal'ın mesajlarına gelen bazı tepkiler;

portakal

direkt

DİREKTT


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