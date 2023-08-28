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Fatih Portakal açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi: "Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek"

28.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere ittifaksız girme çağrısı yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, geride kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri için dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Akşener, seçmenden de özür dilemişti. Akşener'in açıklamaları gündem yaratırken, Fatih Portakal'dan çok sert tepki geldi. Başarısızlıkta Akşener'in de payının olduğunu söyleyen Portakal, "Yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Zeytinyağ gibi üste çıkmak bu olsa gerek" dedi.

Fatih Portakal açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi: "Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday gösteremediği için özür dilerken, muhalefete de göndermede bulunmuştu. Akşener, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu içimn isim vermeden sert eleştirilerde bulunmuştu.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları gündem yaratırken, CHP kanadından tepki geldi. Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren isimlerden biri de seçim sonuçları sonrası muhalefete sert eleştiriler getiren Fatih Portakal oldu.

"ZEYTİNYAĞ GİBİ ÜSTE ÇIKMAK BU OLSA GEREK"

Cumhurbaşkanlığı için özür dileyen İYİ Parti liderine genel seçimlerde partisinin nasıl yüzde 10 bile alamadığını sordu.

Sözlerine devam eden Portakal, Akşener'in sorumluluk almayarak kurnazca davrandığını belirtti.

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İYİ Parti liderinin zeytinyağı gibi üste çıktığını da ifade eden Portakal, "Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağ gibi üste çıkmak bu olsa gerek" dedi.

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'SEÇMEN İYİ BİR DERS VERECEK'

Portakal ayrıca vatandaşların muhalif seçmene iyi bir ders vereceğini de söyledi.

Fatih Portakal'ın ifadeleri şu şekilde:

"Meral Akşener’in 26 Ağustos konuşmasında söyleyeceklerini tahmin etsem de, meraktan bir dinleyim dedim. Şaşırtmadı! Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek. İyi de CB’da adayı vazgeçiremedin, Meclis seçiminde nasıl yüzde 10’un altında kaldınız? Bu büyük başarısızlık için ne diyorsunuz? Bu sorunun cevabı zaten yok. Kanımca 31 Mart’ta seçmen size ve değişmeyen muhalefete iyi bir ders verecek. Acı olansa hak etmediğiniz o koltuklarda oturmaya devam edecek olmanız. Ona da zaten kulpu şimdiden takmışsınız: 'yerel seçim genel seçim değildir.' İnsanların umudunu tükettiniz, bizi kobay gibi görmeyi alışkanlık haline getiren, üzerimizde her türlü ekonomik ve sosyal deneyi yapan bu yöneticilere mecbur bıraktınız. Yazıklar olsun!"

GFDGDG

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fatih portakal Meral Akşener İYİ Parti

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