Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Paris'teki eylemlere dair yaptığı açıklama nedeniyle verilen tepkilere ilişkin konuştu.

"Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var" diyen Portakal, "Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Portakal'ın "Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek” sözlerine AK Parti'den tepki gelmişti. Öte yandan Portakal hakkında 'insanları ayaklanmaya davet ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

AK Partili Ömer Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" demişti.

