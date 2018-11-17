Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Sütaş’tan süt ürünü alımını yasakladı.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Sütaş’tan süt ürünü alımını yasaklamasını Twitter hesabından değerlendirerek Sütaş'a seslendi.

Fatih Portakal açıklamasında, "Bu iddia doğru ise @SutasCiftligi ne açıklayacak? Peki biz #TR’de bu markayı alırken acaba ne yiyoruz? Tüketen olarak bilmekhakkım" dedi.

SÜTAŞ'TAN FATİH PORTAKAL'A AÇIKLAMA

Fatih Portakal, SÜTAŞ'tan gelen açıklamayı Twitter hesabından "Tüketici olarak beklediğim açıklama @SutasCiftligi’nden geldi. Ekinde analiz raporu da var. Yapıması gereken buydu" yayınladı.



