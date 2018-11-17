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Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Fatih Portakal, Rusya'nın Sütaş’tan süt ürünü alımını yasaklaması sonrası Twitter hesabından Sütaş'a seslendi. "Bu iddia doğru ise @SutasCiftligi ne açıklayacak? " diye soran Portakal Sütaş'ın gönderdiği açıklamayı yayınlamayı da ihmal etmedi

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Sütaş’tan süt ürünü alımını yasakladı.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Sütaş’tan süt ürünü alımını yasaklamasını Twitter hesabından değerlendirerek Sütaş'a seslendi.

Fatih Portakal açıklamasında, "Bu iddia doğru ise @SutasCiftligi ne açıklayacak? Peki biz #TR’de bu markayı alırken acaba ne yiyoruz? Tüketen olarak bilmekhakkım" dedi.

SÜTAŞ'TAN FATİH PORTAKAL'A AÇIKLAMA

Fatih Portakal, SÜTAŞ'tan gelen açıklamayı Twitter hesabından "Tüketici olarak beklediğim açıklama @SutasCiftligi’nden geldi. Ekinde analiz raporu da var. Yapıması gereken buydu" yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Sütaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fatih Portakal sütaş'tan kaç para yedin lan
Sütaş ın ayranı ve yoğurdu berbat. ruslar haklı bence
Zaten açıklamışlar. Haber başlığı böyle mi olmalı?
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