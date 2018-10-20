Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi.
Karara AK Parti'den peş peşe sert tepkiler gelirken, siyasiler de karar hakkında yorumlarda bulundu. AK Parti'den Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül sert tepki gösterirken, muhalefet cephesi kararı destekledi
Danıştay'ı destekleyen Fatih Portakal ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
'ŞAŞIRTMADI DEĞİL'
AKP döneminde Ekim 2013’te yasaklanan ‘Andımız’ın iptal kararını veren Danıştay’ın, yine AKP döneminde ve başkanının iktidarla verdiği sıcak görüntülere karşın bu kararı alabilmesi şaşırtmadı değil! Ama çok iyi oldu. Andımız faziletli insanı tarif ediyor. Anlayabilene tabi.
‘Andımız’ı okuyarak büyüyen nesildenim. Her okuduğumda gür seslerimizin yarıştığı günleri hatırlıyorum. Umarım geri gelir. Ahlaklı ve faziletli insan olmanın niteliklerini anlatan anddan iktidardaki bazı simalar neden rahatsız oluyor?Ulu Atatürk, ne mutlu Türküm demek mi acaba?
Portakal akşam haberlerini sunarken de eleştirilerine devam etti. "Çözüm süreci 28 Aralık 2012'de başladı. 10 ay sonra ise Andımız kaldırıldı. Dağlardan 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' yazıları kaldırıldı. Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ifadeleri kaldırıldı. Atatürk'ün ismi kaldırıldı. 2013'te iktidar partisi bunlara yönelmişti." dedi.
Bu açıklamadan sonra ise Öğrenci Andı'nı okuyup eleştirilerini sıraladı.
Portakal, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına tepki gösteren Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü de eleştirerek, "Bekir Bozdağ gibi, Abdulhamit Gül gibi isimlerin Andımız'ı kabul edememesinin sebebinin siyasi genlerine uymamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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