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Fatih Portakal'dan bakanlık hakkında Emniyet'e şikayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 23:05 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklayarak, "Evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten Emniyet'e şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak. Bir hukuki süreç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak" dedi.

Fatih Portakal'dan bakanlık hakkında Emniyet'e şikayet

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kaçak yapıya rastlanmazken, soruşturma hala sürüyor.

Portakal, mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında emniyete şikayette bulunduğunu açıkladı.

İşte Portakal'ın mesajı:


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