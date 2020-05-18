Fatih Portakal'dan bakanlık hakkında Emniyet'e şikayet

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kaçak yapıya rastlanmazken, soruşturma hala sürüyor.

Portakal, mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında emniyete şikayette bulunduğunu açıkladı.

İşte Portakal'ın mesajı:

5- Sıra bende evimin üstünde dron uçurup özel mülkü dikizlemekten emniyete şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak.Bir hukuki süreç de @csbgovtr için olacak. Kişisel verilerim nasıl ve kim tarafından sızdırılmıştır? Suç degil midir? @murat_kurum umarım ilgilenirsiniz.