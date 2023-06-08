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Fatih Portakal'dan canlı yayında flaş iddia: İmamoğlu yola çıktı, CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

08.06.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerde alınan sonuçların ardından hareketlilik devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na değişim mesajı vermesinin ardından gözler CHP'nin Ekim ayındaki kritik kurultayına çevrildi. Gazeteci Fatih Portakal ise CHP'nin büyükşehir belediye başkanlarının İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta hangi ismi destekleyeceklerini açıkladı. Portakal, "İşin olağan kurultaya kadar gitmeyeceği, olağan üstü kurultaya gidilebileceği söyleniyor" dedi.

Fatih Portakal'dan canlı yayında flaş iddia: İmamoğlu yola çıktı, CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de yaşanan sıcak gelişmeler siyaset gündemindeki yerini koruyor. Partinin MYK'sında yapılan değişiklikler, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerin ardından kurultay kararı da alındı. Diğer yandan ise değişim mesajı veren Ekrem İmamoğlu'nun da kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olabileceği konuşuluyor.

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"MANSUR YAVAŞ'IN..."

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan gazeteci Fatih Portakal da CHP ile ilgili kulis bilgilerini aktarmaya devam ediyor. Portakal, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki bir liderlik yarışında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu destekleyeceğinin konuşulduğunu ifade eden Portakal şunları söyledi:

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"OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAY OLABİLİR"

"İmamoğlu yola çıktı, diğer büyükşehir belediye başkanları ne yapacak? Mesela Adana, Mersin. Bunların İmamoğlu'na yakın olduğu söyleniyor. İzmir'in rüzgara göre hareket edeceğini söylüyorlar. Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile birlikte yürüyeceği söyleniyor. Bunlar bana söylenenler ben iletiyorum katılırlar katılmazlar. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alacağı ifade ediliyor. Aydın ve Muğla'nın ortada olduğu söyleniyor. Özgür Özel, Ahmet Akın,, Muharrem Erkek, Tekin Bingöl ve Ali Mahir'in Kılıçdaroğlu'na destek vereceği, Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek, Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol'un İmamoğlu'ndan yana tutum alacağı söyleniyor. Bir de 'Olağan kurultaya kadar bu iş gitmez' diyorlar 15 Ekim'e kadar. Olağanüstü bir kurultay da olabilir."

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