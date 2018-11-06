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Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

FOX TV'de sunduğu haber bülteninde gündem yaratan sözlere imza atan Fatih Portakal'dan bu kez bir itiraf geldi. Portakal, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz konuşmasıyla ilgili "Bunları utanarak söylüyorum" deyip otosansür uyguladıklarını açıkladı.

Fox TV Ana Haber'i sunan gazeteci Fatih Portakal, Saadet Parti İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, hakkında soruşturma açılan konuşmasını yayınlayamadıklarını ve bunun otosansür olduğunu söyledi.

'SANSÜR KOYDUK MAALESEF'

Canlı yayında bir özeleştiri yapacağını söyleyerek açıklamada bulunan Portakal, "Bu haberi izlerken Cihangir Bey'in hakkında hangi sözlerden dolayı soruşturma başlatıldığını öğrenemediniz, o sözleri duyamadınız ama bir soruşturmanın açıldığını öğrendiniz. Sansür koyduk kendimize maalesef. Çünkü başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için otosansür yaptık, itiraf ediyorum" dedi.

'BU SÖZLERİ VERECEK OLURSAK...'

Aynı sözleri soruşturma açılmadan önce paylaştıklarını söyleyen Portakal, "Bugün bu sözlere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bu sözleri verecek olursak, bu sözleri basın yoluyla yayıyorlar diyerek bizim hakkımızda da soruşturma açılma ihtimalini düşündük. Bir vekile açılabiliyorsa, bize de açılabilir diye düşündük ve otosansür uyguladık. Utanç verici bir olay. Bunları utanarak söylüyorum" dedi.

İSLAM HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Cihangir İslam

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Atatürk kazağı giy sana birşey olmaz, oda olmadı attürk maskesi tak, korkma size birşey olmaz bu ülkede, en fazla abd babanıza gider üzerinize babanızın battaniyesini örtersiniz herşey olur biter.
Az daha konuş ha gayret bir daha ki seçimde chpden vekilliğini garantileyeceksin ha gayret, tarafsızmış pehh tarafsız dediğin insan her kesime hitap eder ama sen sadece hükümeti eleştirip diğerlerini görmezden geliyorsan bu tarafsızlık anlamına gelmez
Ne acıdır ki ülkemizin geldiği noktada özgürlükler utanç verici bir yerdeyiz. Doğruları söylemek ve yanlışları eleştirmek resmen suç oldu.Hatta bunu yapanların konuşmalarını en cesur görünen TV ler bile veremiyor. Resmen korku imparatorluğu olduk. Yolsuzluk,savurganlık yapanın senaryolar yazıp insanların hayatı pahasına oynayanların yaptıkları şimdilik yanlarına kar kalıyor.
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