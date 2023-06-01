Fatih Portakal'dan CHP iddiası: Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu istemediği o iki ismi bildirmiş

Sözcü TV Anchorman'i Fatih Portakal, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de MYK üyelerinin istifa etmesini canlı yayında değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahanelere sığındığını öne süren Portakal, "Bunlar bitti Kemal Bey. Seçim sonucunu YSK açıkladı ve bunu değiştiremezsiniz. Bahane üretmemeniz gerekiyor sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BEN GİTMEM ARKANIZDAN ARTIK"

Kılıçdaroğlu ile birlikte Meral Akşener ve diğer Millet İttifakı liderlerinin de değişmesi gerektiğini ifade eden Fatih Portakal şunları söyledi:

"O koltukta oturursanız seçmeni tekrar ayağa kaldıramazsınız. 80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldırmanız mümkün değil. Kimse sizin arkanızdan gitmez en azından ben gitmem arkanızdan artık. Neden gideyim seçimi kaybetmişsiniz artık. Siz faturayı MYK'ya kesiyorsunuz hayır bunun riskini almak zorundasınız. Bakıyorsunuz Millet İttifakı'nın liderlerine yenildiler hiç biri sorumluluğu almıyor almak zorundasınız. Bahane üretmeyeceksiniz. Sizin o koltuğunu terk etmeniz gerekiyor bir formül bulmanız gerekiyor. Bunu her mecrada dile getireceğim"

"BİZİ ÜZENLER, DEĞİŞİM İSTEYENLERİ ÜZENLER..."

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siz seçime girerken diktatörlükten bahsettiniz. Bu koltuklarda uzun süre oturulmasının yarattığı rahatsızlıklarında bahsettiniz. Şu anda kendi koltuğunuzu kaybettiğiniz halde bırakmıyorsunuz. Meral Hanım için de geçerli muhalefet için de. Hiçbiri koltuğu bırakmıyor. Değişim diyorsunuz bu partilerde de olmalı. Sayın yenilenler, Millet İttifakı liderleri. Bizi üzenler değişim isteyenleri üzenler. O umudu boşa çıkaranlar. Siz arkanızdan nasıl kitleleri bundan sonra sürükleyeceksiniz. Ben gelmem arkanızdan neden geleyim seçim kaybetmiş adamın arkasından. Taze kanın arkasından giderim kim gelecekse. Dilim döndüğünce bunu dile getirmeye devam edeceğim. Zekamla dalga geçmek üzeresiniz ama geçirmem."

"İMAMOĞLU O İKİ İSMİ İSTEMEMİŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli isimle çalışmak istemediğini dile getirdiğini de iddia eden Portakal, "İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iddiaya göre ikinci kez görüşecekler. Çukurambar'daki otelde bir araya gelecekler. Ekrem İmamoğlu MYK’da istemediği isimleri bildirmiş. O isimlerden biri Seyit Torun, onunla çalışmak istemiyor anladığım kadarıyla. Diğeri de Oğuz Kaan Salıcı. Bu iki isimle çalışmak istemediği iddia ediliyor. Bunu Kılıçdaroğlu’na da dile getirmiş. Bir üçüncü isim daha var çok önemli bir isim. Ama ben teyit edemedim. O ismi de istemediği söyleniyor. Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile çalışmak istemediğini Kılıçdaroğlu'na da dile getirmiş." şeklinde konuştu.

