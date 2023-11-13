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  4. Fatih Portakal'dan CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ön seçim açıklamasına sert tepki: Demek ki unutturmaya çalışacaklar

Fatih Portakal'dan CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ön seçim açıklamasına sert tepki: Demek ki unutturmaya çalışacaklar

13.11.2023 20:22 | Son Güncelleme:
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CHP'de yeni yönetimin ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Fatih Portakal, Yücel'in ittifak ve ön seçim hakkındaki muğlak açıklamalarına sert tepki gösterdi. Portakal CHP'deki yeni yönetimin ön seçimi unutturmaya çalışacağını söyledi.

Fatih Portakal'dan CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ön seçim açıklamasına sert tepki: Demek ki unutturmaya çalışacaklar

CHP'de gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı devam ederken düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi.

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"DAHA YEREL SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANMADI"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ön seçim ve ittifaklar hakkında, "Daha yerel seçim takvimi açıklanmış değil. Neticede biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için, daha ötesi ülkemiz demokrasisinin kazanması için gereken her türlü adımı atarız. Bu konularda atılacak adımlar için de kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.

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"ÖN SEÇİMİ UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yücel'in MYK toplantısındaki ön seçim ve ittifak açıklamalarına Fatih Portakal sert tepki gösterdi. Portakal, ama ve fakat ile başlayan cümlelerin iyiye işaret olmadığını belirterek, "Deniz Bey, ama ve fakat ile başlayan cümleler hiç hoş değil. Neden? Siz ön seçim dediniz. Özgür Özel'e notumuzu şöyle vereceğiz. İlk olarak tüzük kurultayında ne yapacak, ikinci olarak ise ön seçime nasıl baktığına bakacağız. Parti, küskünleri içeri alacak mı ona bakacağız. İşin içine 'ama' sözcüğü girdiği zaman ön seçimi unutturmaya çalışacaklar. Halbuki önünde 4.5 ayın var, bunu yapabilirsin." dedi.

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