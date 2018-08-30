Fatih Portakal'dan çok çarpıcı 'Kemal Kılıçdaroğlu' yorumu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’nun, Muharrem İnce’nin daha önce basına anlattığı akşam yemeği ile ilgili sessizliğini bozarak, “ İnce’yi genel başkan olsun diye cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak daha sonra yapılanlar bana güven vermedi” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” açıklamalarına ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Portakal, "Partisini babasının malı gören kibirli zihniyet" dedi.

İşte Portakal'ın o tweetleri:

Gerçekleri görüp rüyadan bir uyansa #CHP lideri. Aslında esas sorumlu hala kendisini partinin başında tutan hesap sormayan partililerde. Muhalefetsizlikle ülkeye zarar veriyor. Kendisine mi sorulacak kime oy verileceği? Talihsiz cümle. https://t.co/vIEVsPPDXE — fatih portakal (@fatihportakal) 30 Ağustos 2018

Partisini babasının malı gören kibirli zihniyet https://t.co/vIEVsPPDXE — fatih portakal (@fatihportakal) 30 Ağustos 2018



