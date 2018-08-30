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Fatih Portakal'dan çok çarpıcı 'Kemal Kılıçdaroğlu' yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamaları eleştiren FOX haber spikeri Fatih Portakal Twitter'dan "Partisini babasının malı gören kibirli zihniyet" diye yorum yaptı.

Fatih Portakal'dan çok çarpıcı 'Kemal Kılıçdaroğlu' yorumu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’nun, Muharrem İnce’nin daha önce basına anlattığı akşam yemeği ile ilgili sessizliğini bozarak, “ İnce’yi genel başkan olsun diye cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak daha sonra yapılanlar bana güven vermedi” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” açıklamalarına ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Portakal, "Partisini babasının malı gören kibirli zihniyet" dedi.

İşte Portakal'ın o tweetleri:


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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