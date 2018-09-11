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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, FETÖ konusunda tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

FOX TV spikeri Fatih Portakal, FETÖ'ye geçmişte destek verenlerin bugün 'kandırılık, pişmanız' açıklamalarını eleştirerek bu kişilerin samimiyetlerinden kuşku duyduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, "FETÖ için geçmişte göz göre göre destek sunanların 'yanlış yapmışız, affedin' deyip sıyırdığı ülkede birilerinin başına gelen durum fena halde trajik. 'Kandırıldık, pişmanız' diyenlerin çoğunun samimiyetinden de kuşku duyuyorum. Bugün nasıl döndülerse, gelecekte de dönerler." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal FETÖ Fox TV

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen kimsinki lan kuşku duyasın. kendini ne zannediyosun fosso... boş yaptığın yorumla aldığın bi dünya para. sen ne anlarsın üretmekten çalışmaktan andır
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