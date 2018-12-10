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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Yarın beni de alabilirler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 19:58 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili olarak, "Yok artık gündemine geldik. Herkes FETÖ'cü olarak alınabilir bu sözü bu cümleyi kurduktan sonra yarın beni de alırlar sizi de alırlar herkesi alabilirler. Ama geçmişte manşet atanlar kitap yazanlar onlara dokunulmaz. Bu ülkede Genelkurmay Başkanı bile gözaltına alınmıştı... Geçmiş olsun diyelim iki büyüğe" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, Fox TV yayınında Sözcü yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve çalışanları hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili, “Yok artık dediğimiz olay Emin Çölaşan yılların gazetecisidir. Necati Doğru yılların gazetecisidir… Egenekonla başlayan Balyozla devam eden o kumpas davalarına nasıl tavır aldıklarını bilirsiniz… Sayın savcı üye olmamakla diye bir tabir kullanıp FETÖ suçlaması yöneltiyor” ifadesini kullandı.

“YARIN BENİ DE ALIRLAR SİZİ DE ALIRLAR”

Portakal, savcının iddianamesinden, “Şekil olarak FETÖ’ye karşı olmak, ağır şekilde eleştirmek, örgütle davalı ya da davacı olmanın hatta açıkça hakaret etmenin başlı başına FETÖ’yü desteklememek ya da esasta FETÖ’cü olmamak sonucunu doğurmayacağı” bölümünü hatırlatarak, “Bu sözü bu cümleyi kurduktan sonra yarın beni de alırlar sizi de alırlar herkesi alabilirler. Ama geçmişte manşet atanlar kitap yazanlar onlara dokunulmaz. Bu ülkede Genelkurmay Başkanı bile gözaltına alınmıştı…” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal FETÖ

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
zaten bu sahtekarı nasıl almadılar anlamadım daha
Fetö ile yatıp Fetö ile kalkanlar yargılanmaz siyasi ayağına bakılmaz akp nin dışında herkes Fetöcu ..sorsanız biz akız derler
inşallah ....
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