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Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 00:30 | Son Güncelleme

FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını da bağışlayarak halka koronavirüsle mücadele için destek çağrısı yaptığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Portakal daha önceki paylaşımında da İBB'nin yardım kampanyasında gösterilen 150 liralık fiyata dikkat çekerek, "Sizde bu alımları kimler yapıyor" sözleriyle eleştirmişti.

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirerek, "Ulusa sesleniste vatandaşa müracat çıktı. Devletin kasasinda demek yeterli yedek akçe yok! Bir de acı taraf, yurttaşın üretimle sağliğı arasında seçim yapma zorunda bırakilması. Yillar sonra üretmek akla geldi, ne yazık ki böyle bir durumda. Diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

İBB'Yİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

Portakal daha önceki paylaşımında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasını, "İyi bir sey ama! Listeye baktim, bir de listenin değerine. Bedel pahali geldi. Kendi marketime ve 2 de büyük markete sordurdum. Biri “98 TL, diğer ikisi 120 ve 102 TL” dediler. Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor?" sözleriyle eleştirmişti.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımları:


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